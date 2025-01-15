Своим мнением относительно игрока сборной Украины поделился бывший футболист сборной Швейцарии и ряда клубов Серии А Валон Бехрами. Он считает, что часто эксперты бывают несправедливыми к Артему Довбику.

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Комплименты Довбику

По словам полузащитника, который закончил карьеру в 2022 году, украинский нападающий является лучшим на своей позиции в чемпионате Италии, сообщает 24 Канал со ссылкой на il Romanista.

По моему мнению, Довбик очень сильный. По своим характеристикам он является лучшим в Италии,

– сказал Бехрами

Швейцарец считает, что Артем сильнее своего предшественника в Роме Ромелу Лукаку и посоветовал тренерскому штабу "волков" дать время украинскому футболисту полностью адаптироваться:

"Возможно, Роме придется немного потерпеть, как это было в начале сезона, но он очень сильный игрок. Он бы играл в каждом клубе Италии. В Наполи он бы выходил в старте вместо Лукаку".

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел за Рому 25 матчей во всех турнирах. В них он записал себе в актив 10 голов и три результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 17 января против Дженоа. Стартовый свисток на "Стадио Олимпико" прозвучит в 21:45.