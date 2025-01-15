Своєю думкою щодо гравця збірної України поділився колишній футболіст збірної Швейцарії та низки клубів Серії А Валон Бехрамі. Він вважає, що часто експерти бувають несправедливими до Артема Довбика.

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Компліменти Довбику

За словами півзахисника, який закінчив кар'єру у 2022 році, український нападник є найкращим на своїй позиції в чемпіонаті Італії, повідомляє 24 Канал із посиланням на il Romanista.

На мою думку, Довбик дуже сильний. За своїми характеристиками він є найкращим в Італії,

– сказав Бехрамі

Швейцарець вважає, що Артем сильніший за свого попередника в Ромі Ромелу Лукаку та порадив тренерському штабу "вовків" дати час українському футболісту повністю адаптуватися:

"Можливо, Ромі доведеться трохи потерпіти, як це було на початку сезону, але він дуже сильний гравець. Він би грав у кожному клубі Італії. У Наполі він би виходив у старті замість Лукаку".

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів за Рому 25 матчів у всіх турнірах. У них він записав собі в актив 10 голів і три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 17 січня проти Дженоа. Стартовий свисток на "Стадіо Олімпіко" пролунає о 21:45.