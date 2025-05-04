Довбык может вернуться в Ла Лигу: украинцем заинтересовался испанский гранд

Украинский футболист Артем Довбик может в ближайшее трансферное окно сменить клуб. Он может вернуться в Ла Лигу.

Украинец Артем Довбык переживает непростой период в Роме. Из-за этого будущее футболиста в клубе стоит под вопросом.

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Довбык может вернуться в Ла Лигу

На подписание украинского футболиста претендует Реал Сосьедад, пишет 24 канал со ссылкой на El Gol.

Представители команды годами ищут центрального нападающего и Артем может стать тем игроком, который решит проблемы команды. Его описывают как мощного, вертикального, с хорошим завершением атаки и жаждой игры в штрафной площадке. В частности отмечается, что в связке с Кубо и Оярсабалем украинец может вывести клуб на новый уровень.

Вопрос денег не станет проблемой для Реал Сосьедад, поскольку летом команда может продать Мартина Субименди за 60 миллионов евро.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 41 матч за Рому, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Отметим, что в сети появилась информация, что Жирона рассчитывает на возвращение украинского футболиста.