Категорическое решение: Реал может уволить Анчелотти в ближайшие дни

Реал остановился на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов-2024/2025. "Королевский клуб" потерпел обидное поражение в двухматчевом противостоянии с Арсеналом и вылетел из турнира.

Теперь "сливочные" продолжают борьбу в Ла Лиге, пытаясь хотя бы сравняться по очкам с Барселоной, которая имеет преимущество в 4 пункта. Следующая игра в чемпионате Испании может стать последней для Карло Анчелотти у руля мадридцев.

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Решающая игра для Анчелотти

Как стало известно, 24 каналу со ссылкой на Relevo, матч 32-го тура чемпионата Испании может стать последним для Карло Анчелотти, как главного тренера Реала. Мадридцы встретятся с неуступчивым Атлетиком из Бильбао.

Если "сливочные" потерпят неудачу в игре против басков, тогда итальянского наставника уволят сразу после матча. Ранее сообщалось, что будущее Анчелотти решится после финала Кубка Испании против Барселоны – 26 апреля.

К слову. Контракт Карло Анчелотти действует до июня 2026 года. Итальянский тренер вдруг возглавил Реал в 2021 году, выиграв 11 трофеев, из которых два "золота" Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

Матч между Реалом и Атлетиком Бильбао состоится 20 апреля в Мадриде. Начало игры на "Бернабеу" запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что экс-игрок, а ныне один из директоров Реала Сантьяго Солари может возглавить команду вместо Карло Анчелотти. Аргентинца рассматривают, как временную замену.