Этим летом к мадридцам присоединится Трент Александер-Арнольд, Нико Пас и Дин Хейсен. Сейчас "сливочные" планируют закрыть позицию левого защитника, сообщает 24 канал со ссылкой на Relevo.

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Трансфер на финальной стадии

По имеющейся информации Реал почти завершил еще один трансфер. "Королевский клуб" практически договорился о переходе Альваро Каррераса из Бенфики.

Приблизительная сумма, которую "сливочные" заплатят за переход испанского защитника, 50 миллионов евро. Мадридцы хотели сэкономить на трансфере, привлекая Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" могли выкупить Каррераса за 18 миллионов, а затем продать его в Реал. Одна пока этот вариант не рассматривается "Королевским клубом".

Интересно. Альваро Каррерас сыграл всего в 66 матчах за Бенфику, оформил 5 голов и 6 результативных передач. Испанец в составе "орлов" выигрывал Кубок португальской лиги.

Ранее сообщали, что Реал нашел замену Андрею Лунину, если украинский голкипер покинет "Королевский клуб".