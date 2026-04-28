УАФ предложила возглавить сборную Украины легенде Динамо
Игорь Цыганик рассказал о некоторых новых деталях ухода Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины. Журналист подверг критике УАФ.
В авторском программе на ютубе Игорь Цыганик довольно критично высказался об обстоятельствах ухода Сергея Реброва с должности. По его словам, У руководства Украинской ассоциации футбола не было запасных вариантов на случай непопадания на чемпионат мира.
Что сказал Цыганик о Реброве и УАФ?
По информации журналиста, никто не рассчитывал на то, что квалификация на Мундиаль может сложиться неудачно. Поэтому у легендарного игрока киевского Динамо были шансы остаться главным тренером сборной.
Никто не думал о том, что делать дальше. Никто не был готов к этой истории. Ребров сам ушел и ему предлагали продлить контракт, но он отказался,
– сказал Цыганик.
Журналист добавил, что Сергей Ребров остается вице-президентом УАФ и в дальнейшем будет заниматься развитием сборных Украины. Что, по мнению Цыганика, является сомнительным развитием событий.
О ком сейчас говорят как о преемнике Реброва на тренерском мостике?
В последние дни в информационном поле появлялось немало имен: Мирон Маркевич, Руслан Ротань, Паулу Фонсека и многие другие. В эфире УПЛ ТВ Мирон Маркевич заявил, что соскучился по тренерской работе.
А вот другой легендарный тренер – Йожеф Сабо, которому сейчас 86 лет, в комментарии 24 Канала отметил, что при наличии предложения не возглавил бы сборную из-за почтенного возраста.
Чем отличился Ребров во главе сборной Украины?
- Прежде всего– выходом на Евро-2024. Этот результат помог 51-летнему специалисту стать вторым тренером, сумевшего пробиться с украинской сборной на большой турнир уже в первой отборочной кампании. Первым был Олег Блохин в отборе на ЧМ-2006.
- Сергей Ребров провел 34 поединка во главе "сине-желтых": 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.
- 22 апреля УАФ объявила о прекращении сотрудничества с Ребровым.