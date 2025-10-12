Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне матча с Азербайджаном. 51-летний специалист ответил на острые вопросы журналистов.

Накануне октябрьских матчей сборной Украины появилась информация об интересе греческого Панатинаикоса к Сергею Реброву. Якобы тренер уже согласился покинуть "сине-желтых" и переехать на Пиренеи, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Будет ли работать Ребров со сборной Украины?

Сергей Ребров очень эмоционально ответил на вопрос об интересе Панатинаикоса. Было заметно, что тренер был обижен критикой в свой адрес, но в конце концов поставил точку в своем будущем.

"Опять те же вопросы. На первой пресс-конференции все только спрашивали: "Опровергните или подтвердите". Посмотрите сами – когда появляется интерес со стороны клубов, это нормально. Перед этой игрой вы видели, сколько внимания было к Реброву. Но как только слухи появляются, сразу начинаются недоумения: "Как так? Кто им может интересоваться? Он же ни о чем".

А это ведь свидетельствует о реальном интересе. Да, есть клубы, которые действительно обращались, ведь я хорошо работал до работы в сборной. Однако сейчас я тренер национальной команды Украины, и для меня это – честь. Я буду работать со своей сборной до конца", – заявил Ребров.

Отметим, что после феерического матча с Исландией (5:3) критика в адрес Сергея Реброва несколько поутихла. Его подопечные продемонстрировали яркую игру и боролись за победу до финального свистка.

Справка. По данным Transfermarkt, соглашение Сергея Реброва со сборной Украины по футболу рассчитано до 31 июля 2026 года.

Каково турнирное положение Украины перед матчем с Азербайджаном?