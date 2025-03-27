Кризисная замена: Ред Булл выгнал своего нового пилота после двух гран-при в Формуле-1

Один из грандов "королевских гонок" не стал терпеть неудачи от Лиама Лоусона. Новым партнером Макса Ферстаппена станет гонщик из Японии.

Команда Ред Булл не слишком удачно начала сезон в Формуле-1. Австрийский коллектив неудачно подошел к выбору второго пилота после прощания летом с Серхио Пересом.

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Недолго продержался

Им стал 23-летний Лиам Лоусон, который в прошлом сезоне выступал за другую команду этого концерна РБ. Впрочем новозеландец опозорился на старте текущего сезона. В Австралии он не смог финишировать, а в Китае занял аж 12 место.

Как следствие, Лиам не получил ни одного очка. Как сообщает 24 Канал со ссылкой сайт Формулы-1, уже со следующего гран-при Лоусон будет переведен обратно в команду РБ. Новым же партнером Макса Ферстаппена по Ред Булл станет Юки Цунода.

24-летний пилот начинал сезон как раз в РБ и занимал 12 и 16 места в Австралии и Китае соответственно. Но при этом японец стал шестым на спринте в Шанхае, поэтому в его активе есть три балла. Цунода выступает в Формуле-1 с 2021 года и представлял команды Альфа Таури и РБ.

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В свой дебютный сезон Юки удалось выдать лучший для себя гран-при, заняв четвертое место на завершающем этапе в Абу-Даби. Напомним, что в Кубке конструкторов Ред Булл идет лишь на третьем месте с 36 баллами в активе.

Все они были заработаны Максом Ферстаппеном, который выиграл четыре последних сезона в Формуле-1. Следующий гран-при будет домашним для Цуноды, ведь пройдет в Японии 6 апреля. Напомним, что со следующего сезона в "королевских гонках" появится команда Кадиллак.