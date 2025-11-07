Довбик сделал дебютный ассист в сезоне в Лиге Европы: как игру украинца прокомментировал тренер Ромы
- Артем Довбик совершил свое первое результативное действие в Лиге Европы, выполнив голевую передачу на Лоренцо Пеллегрини в матче против Рейнджерс.
- Тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини отметил прогресс Довбика, подчеркнув его улучшенную физическую форму и эффективность в атаках.
В четверг, 6 ноября, состоялись матчи четвертого тура Лиги Европы. В одном из них шотландский Рейнджерс дома принимал итальянскую Рому.
В стартовом составе "волков" вышел нападающий сборной Украины Артем Довбик. Он провел на поле 86 минут и помог гостям одержать уверенную победу со счетом 2:0, информирует 24 Канал.
Читайте также Шовковский оценил разгромную победу Динамо в Лиге конференций, процитировав Лобановского
Как сыграл Довбик в матче против Рейнджерс?
В конце первого тайма уроженец Черкасс записал в свой актив первое результативное действие в турнире этого сезона. Он отметился голевой передачей на Лоренцо Пеллегрини, который установил окончательный счет встречи.
Украинец принял мяч в чужой штрафной площади и выкатил под удар итальянскому полузащитнику. Тот не оставил шансов вратарю соперника, идеально попав в нижний угол.
Смотрите ассист Довбика в видеообзоре матча Рейнджерс – Рома
После финального свистка наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление Артема Довбика в матче. Он остался доволен игрой украинца, отметив его прогресс.
"Коммуникация – основа атаки, это не индивидуальный подход, и гол показал, что все трое игроков атаки работали вместе. Если, забивая такие голы, приобретаешь уверенность, то, безусловно, достигнешь большего.
Несомненно, физическая форма Довбика улучшилась, он участвовал во втором голе и хорошо держал мяч. Несколько раз он был близок к голу, а когда нападающий оказывается в такой позиции, он рано или поздно забивает. Артем, без сомнения, в гораздо лучшей форме, чем в начале сезона", – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
Справка. В течение матча Артем Довбик совершил 26 касаний мяча. Кроме ассиста, он нанес также один удар, который был заблокирован, выиграл одно из четырех единоборств, а также отдал 19 пасов со 100% точностью, среди которых четыре были ключевыми.
Отметим, что после четырех туров Рома имеет шесть очков. Римляне занимают 18 место в турнирной таблице Лиги Европы.
Как выступает Довбик в сезоне-2025/2026?
После смены главного тренера украинец начал получать меньше игровой практики.
Всего он провел 13 матчей за Рому во всех турнирах (522 минуты). В них он забил два гола и отдал столько же голевых передач.
Сейчас итальянская пресса активно обсуждает его возможный уход из команды уже зимой. Наиболее вероятным вариантом называется переход в Милан в результате обмена на Сантьяго Хименеса.