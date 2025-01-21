Андрей Ярмоленко стал топ-бомбардиром Динамо в Лиге Европы и Кубке УЕФА: рейтинг голеадоров
Легенда киевского клуба спас "бело-синих" от очередного позора в еврокубках. Кроме этого, Ярмоленко обошел Олега Гусева в престижном рейтинге.
Киевское Динамо сыграло матч 7 тура Лиги Европы 2024-2025. Подопечные Александра Шовковского вырвали ничью на поле Галатасарая (3:3), сообщает 24 Канал.
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Рекорд Ярмоленко
Героем встречи стал легенда киевлян Андрей Ярмоленко. В начале второго тайма турки вели со счетом 3:1, но выход вингера перевернул игру. Андрей оформил дубль и подарил Динамо ничью.
Кроме этого, Ярмоленко побил бомбардирский рекорд "бело-синих" в Лиге Европы/Кубке УЕФА. До этого матча лучшим голеадором киевлян был Олег Гусев, на счету которого 13 мячей во втором по рангу турнире.
Топ-бомбардиры Динамо в Лиге Европы/Кубке УЕФА:
- Андрей Ярмоленко – 14
- Олег Гусев – 13
- Виктор Цыганков – 9
- Виталий Буяльский – 8
- Жуниор Мораес – 7
- Артем Милевский – 7
Впрочем, дубль против Галатасарая позволил Ярмоленко довести свой показатель до 14-ти голов. Топ-тройку замыкает Виктор Цыганков, у которого девять точных ударов в турнире за киевлян.
Кроме того, Ярмоленко вышел на второе место в рейтинге бомбардиров ЛЕ/КУЕФА среди украинских клубов. Больше за команды из УПЛ в этом турнире забивал только Жуниор Мораес (16). Украинский бразилец блистал в составе трех разных команд – Динамо и донецких Металлурга и Шахтера.
Рейтинг бомбардиров украинских клубов в Лиге Европы / Кубке УЕФА:
|МЕСТО
|ИГРОК
|УКРАИНСКИЕ КЛУБЫ
|ГОЛЫ
|1
|Жуниор Мораес
|Металлург Д, Динамо, Шахтер
|16
|2
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|14
|3
|Тайсон
|Металлист, Шахтер
|14
|4
|Олег Гусев
|Динамо
|13
|5
|Луис Адриано
|Шахтер
|11
|6
|Клейтон Шавьер
|Металлист
|11
|7
|Евгений Селезнев
|Шахтер, Днепр, Колос
|11
|8
|Джонатан Кристальдо
|Металлист
|10
|9
|Никола Калинич
|Днепр
|9
|10
|Виктор Цыганков
|Динамо
|9
|11
|Эдмар
|Металлист, Днепр
|9
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Отметим, что ничья с Галатасараем принесла Динамо первое очко в Лиге Европы 2024-2025. Команда Александра Шовковского досрочно потеряла шансы на проход в плей-офф. Свой последний матч в турнире "бело-синие" проведут 30 января против латвийского РФШ.