ФИФА решила поставить отстраненную от международных турниров Россию в своем рейтинге выше, чем Украину. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Как Россия опередила Украину

Пока подопечные Андреа Мальдери имели плотный график в Лиге наций, россияне проводили товарищеские матчи с представителями разных континентов.

Обновление рейтинга / Фото ФИФА

Во время текущей международной паузы сборная страны-агрессора сыграла против дружественных государств: Намибии (2:0) и Ирана (6:0).

Товарищеский статус матчей и то, что Намибия занимала лишь 122-е место в рейтинге, позволили нашим соседям подняться на одну ступеньку в мировом рейтинге – с 35-го места на 34-е.

В то же время на три ступени опустилась Украина, которая с 25 сентября по 5 октября провела четыре матча в Дивизионе B Лиги наций: два поражения, одна победа и одна ничья. Таким образом, Россия оказалась прямо над Украиной.

Что известно об отстранении России

Эта команда находится "под санкциями" с марта 2022 года, когда должна была принять участие в плей-офф отбора на ЧМ в Катаре. Тогда в мини-турнир с россиянами попали Польша, Чехия и Швеция. Поляки отказались играть свой полуфинал с россиянами, а остальные команды поддержали их позицию. Тогда ФИФА изменила первоначальное решение допустить Россию к соревнованиям под нейтральным флагом.

Тема возвращения россиян в футбол поднимается все чаще. В июне ФИФА допустила Россию U-15 в к чемпионату мира.

Правда, УЕФА пока не возвращает взрослую сборную и клубы на международную арену. Отметим, что 6 декабря в Белфасте состоится жеребьевка отборочного турнира к Евро-2028. Российская сторона рискует пропустить и этот турнир, если в ближайшее время не прекратит войну против Украины.