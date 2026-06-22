Известное футбольное издание Goal опубликовало собственный рейтинг игроков, наиболее ярко проявивших себя на чемпионатах мира. При его составлении журналисты учитывали стабильность выступлений на нескольких турнирах, индивидуальные награды, а также вклад футболистов в достижения своих команд.
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Кто вошёл в топ-10 лучших футболистов?
Пеле возглавил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира, опередив Лионеля Месси и Диего Марадону. Бразильский нападающий занял первое место как единственный трёхкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970).
Пеле (Бразилия) – трехкратный обладатель Кубка мира.
Лионель Месси (Аргентина) — чемпион мира 2022 года и дважды лучший игрок турнира.
Диего Марадона (Аргентина) – главный архитектор триумфа сборной в 1986 году.
Роналдо (Бразилия) – двукратный победитель чемпионата мира.
Франц Беккенбауэр (Германия) – завоевывал титул как игрок и как тренер.
Кафу (Бразилия) – единственный футболист, сыгравший в трёх финалах ЧМ подряд.
Герд Мюллер (Германия) – один из самых результативных бомбардиров турнира.
Килиан Мбаппе (Франция) – чемпион мира и автор хет-трика в финале 2022 года.
Зинедин Зидан (Франция) – лидер чемпионского состава 1998 года.
Мирослав Клозе (Германия) – лучший бомбардир в истории ЧМ с 16 голами.
Из-за высокой конкуренции в первую десятку не попали такие звезды, как Йохан Кройф, Гарринча, Ромарио, Лотар Маттеус, Мишель Платини, Бобби Мур и Паоло Мальдини. Редакция отметила, что сравнивать игроков разных эпох было чрезвычайно сложно.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram