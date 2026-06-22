Известное футбольное издание Goal опубликовало собственный рейтинг игроков, наиболее ярко проявивших себя на чемпионатах мира. При его составлении журналисты учитывали стабильность выступлений на нескольких турнирах, индивидуальные награды, а также вклад футболистов в достижения своих команд.

Смотрите также: Обогнал Месси, но не Пеле: Ямаль благодаря голу на Мундиале ворвался в группу рекордсменов

Кто вошёл в топ-10 лучших футболистов?

Пеле возглавил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира, опередив Лионеля Месси и Диего Марадону. Бразильский нападающий занял первое место как единственный трёхкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970).

Пеле (Бразилия) – трехкратный обладатель Кубка мира. Лионель Месси (Аргентина) — чемпион мира 2022 года и дважды лучший игрок турнира. Диего Марадона (Аргентина) – главный архитектор триумфа сборной в 1986 году. Роналдо (Бразилия) – двукратный победитель чемпионата мира. Франц Беккенбауэр (Германия) – завоевывал титул как игрок и как тренер. Кафу (Бразилия) – единственный футболист, сыгравший в трёх финалах ЧМ подряд. Герд Мюллер (Германия) – один из самых результативных бомбардиров турнира. Килиан Мбаппе (Франция) – чемпион мира и автор хет-трика в финале 2022 года. Зинедин Зидан (Франция) – лидер чемпионского состава 1998 года. Мирослав Клозе (Германия) – лучший бомбардир в истории ЧМ с 16 голами.

Из-за высокой конкуренции в первую десятку не попали такие звезды, как Йохан Кройф, Гарринча, Ромарио, Лотар Маттеус, Мишель Платини, Бобби Мур и Паоло Мальдини. Редакция отметила, что сравнивать игроков разных эпох было чрезвычайно сложно.