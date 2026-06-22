Первый – не Месси: обнародован топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Вопрос о лучшем футболисте в истории или в мире всегда остается актуальным в любое время. Его постоянно задают люди со всего мира.

Известное футбольное издание Goal опубликовало собственный рейтинг игроков, наиболее ярко проявивших себя на чемпионатах мира. При его составлении журналисты учитывали стабильность выступлений на нескольких турнирах, индивидуальные награды, а также вклад футболистов в достижения своих команд.

Смотрите также: Обогнал Месси, но не Пеле: Ямаль благодаря голу на Мундиале ворвался в группу рекордсменов

Кто вошёл в топ-10 лучших футболистов?

Пеле возглавил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира, опередив Лионеля Месси и Диего Марадону. Бразильский нападающий занял первое место как единственный трёхкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970).

Пеле (Бразилия) – трехкратный обладатель Кубка мира. Лионель Месси (Аргентина) — чемпион мира 2022 года и дважды лучший игрок турнира. Диего Марадона (Аргентина) – главный архитектор триумфа сборной в 1986 году. Роналдо (Бразилия) – двукратный победитель чемпионата мира. Франц Беккенбауэр (Германия) – завоевывал титул как игрок и как тренер. Кафу (Бразилия) – единственный футболист, сыгравший в трёх финалах ЧМ подряд. Герд Мюллер (Германия) – один из самых результативных бомбардиров турнира. Килиан Мбаппе (Франция) – чемпион мира и автор хет-трика в финале 2022 года. Зинедин Зидан (Франция) – лидер чемпионского состава 1998 года. Мирослав Клозе (Германия) – лучший бомбардир в истории ЧМ с 16 голами.

Из-за высокой конкуренции в первую десятку не попали такие звезды, как Йохан Кройф, Гарринча, Ромарио, Лотар Маттеус, Мишель Платини, Бобби Мур и Паоло Мальдини. Редакция отметила, что сравнивать игроков разных эпох было чрезвычайно сложно.