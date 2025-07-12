Из-за полномасштабной войны Украина рекордно низко опустилась в таблице коэффициентов УЕФА. Это сразу сказалось на представительстве украинских клубов в еврокубках, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

Читайте также Очередной позор от УЕФА: Россия чудом оказалась выше Украины в рейтинге организации

Изменилось ли место Украины в рейтинге УЕФА

В еврокубковом сезоне-2025/26 Украину представляют четыре клуба: Динамо (Лига чемпионов), Шахтер (Лига Европы), Александрия и Полесье (оба Лига конференций).

Донецкий Шахтер в стартовом матче первого раунда Лиги Европы разгромил финский Ильвес со счетом 6:0. Этот успех позволил Украине прибавить к рейтингу 0,25 очков. Дело в том, что в квалификации за победу дается один балл (ничья – 0,5 очка), который делится на всех участников еврокубков от одной страны.

В рейтинге УЕФА Украина сократила отставание от дисквалифицированной России. Однако стоит напомнить, что европейские чиновники добавляют стране-агрессору по завершении сезона 4,333 балла.

Сейчас позиция Украины в таблице не изменилась – 28 место. За пять сезонов наши клубы набрали 17,850 баллов. У враждебной России – 18,299, но без учета сезона 2025/26.

Украина в таблице коэффициентов УЕФА / Скриншот с сайта организации

Пятерка лидеров рейтинга неизменна – Англия, Италия, Испания, Германия и Франция.

Напомним, что ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля. Динамо, Полесье и Александрия начнут еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда.

Динамо встретится с победителем пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) (первая игра 2:0). Житомирское Полесье сыграет с победителем пары Борац (Босния и Герцеговина) – Санта Колома (Андорра) (первая игра – 1:4), а Александрия с неудачником пары Лиги Европы АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) (первая игра – 1:0).