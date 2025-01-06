Свитолина потеряла много мест в мировом рейтинге WTA, Калинина совершила прорыв
Украинки узнали свои места в первом обновленном рейтинге теннисисток мира в 2025 году. Элина потерпела падение, тогда как первый номер страны остается за Мартой Костюк.
Впервые в 2025 году WTA обновила мировой рейтинг лучших теннисисток. Украина обычно имеет несколько представителей в топ-сотне, но обновления подарили нашим фанатам как положительные, так и отрицательные изменения, сообщает 24 Канал.
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Костюк остается первой
Среди плюсов стоит выделить прыжок на семь мест Ангелины Калининой, которая вернулась в топ-50. Уроженка Новой Каховки на прошлой неделе добралась до полуфинала соревнования в Брисбене.
Сейчас Калинина занимает 48 место. Также вернулась в топ-сотню Юлия Стародубцева. Впрочем, среди минусов стоит упомянуть о падении Элины Свитолиной на 29 позицию.
Лучшие украинские теннисистки в рейтинге WTA:
|МЕСТО
|ТЕННИСИСТКА
|ОЧКИ
|СМЕНА МЕСТА
|18
|Марта Костюк
|2471
|0
|29
|Элина Свитолина
|1779
|-6
|33
|Даяна Ястремская
|1541
|0
|48
|Ангелина Калинина
|1171
|+7
|100
|Юлия Стародубцева
|750
|+1
|121
|Леся Цуренко
|619
|-6
|139
|Дарья Снигур
|527
|0
|209
|Анастасия Соболева
|338
|+7
|224
|Катарина Завацкая
|315
|+1
Одесситка в прошлом году дошла до финала в Окленде, но в 2025-м вынуждена была пропустить соревнования из-за восстановления от травмы. Статус первой ракетки Украины сохранила Марта Костюк, несмотря на ранний вылет в Брисбене. Киевлянка удерживает 18 место.
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На верхушке рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Сабаленка (9656(, также в топ-тройку входят Ига Швентек из Польши (8120) и американка Коко Гауфф (6888).