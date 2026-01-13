Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге WTA после феерических турниров в начале 2026 года

Украинские теннисистки отыграли первые турниры в 2026 году. Элина Свитолина и Марта Костюк удачно выступили на соревнованиях в Новой Зеландии и Австралии.

Первая ракетка Украины торжествовала на соревнования WTA250, которое прошло в Окленде. Свитолина прошла четырех соперниц на пути к финалу, где одолела китаянку Синь Ю Ван, сообщает 24 Канал.

Как изменился рейтинг WTA?

Этот успех позволил Свитолиной подняться в рейтинге WTA. 2026 год Элина начала на 13-м месте, а успех в Окленде поднял украинку на одну строчку.

Элина обошла чешскую теннисистку Линду Носкову и закрепилась на 12-й строчке. Также улучшила свое положение и Марта Костюк, причем киевлянка совершила более эффектный прыжок.

Девушка зажгла на турнире WTA500 в Брисбене, дойдя до финала. На своем пути Костюк выбила аж трех представительниц топ-десятки мирового рейтинга.

К сожалению, трофей Марте не покорился, но выход в финал позволил ей ворваться в топ-20 рейтинга WTA. Украинка начинала год на 26-м месте и смогла улучшить свое положение на шесть ступенек.

Рейтинг WTA по состоянию на 13 января 2026 года:

Арина Сабаленко – 10990 Ига Швентек (Польша) – 8328 Коко Гауфф (США) – 6423 Аманда Анисимова (США) – 6320 Елена Рыбакина (Казахстан) – 5850 Джессика Пегула (США) – 5453 Ясмине Паолини (Италия) – 4267 Мирра Андреева – 4232 Мэдисон Киз (США) – 4003 Белинда Бенчич (Швейцария) – 3512 Екатерина Александрова – 3375 Элина Свитолина (Украина) – 2856

..

20. Марта Костюк (Украина) – 1983

27. Даяна Ястремская (Украина) – 1610

90. Александра Олейникова (Украина) – 804

110. Юлия Стародубцева (Украина) – 701

136. Дарья Снегирь (Украина) – 526

178. Ангелина Калинина (Украина) – 393

К слову, лидером рейтинга WTA осталась белоруска Арина Сабаленко, которая и одолела Костюк в финале в Брисбене. Также в топ-десятке Коко Гауфф смогла обойти Аманду Анисимову и вернуться в топ-тройку.

