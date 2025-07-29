В пятницу, 1 августа, стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги. Он станет 35-м в истории для нашего футбола во времена независимости.

24 Канал решил вспомнить рекордсменов элитного украинского дивизиона, которые играли только на Родине. Некоторые из них меняли клубную прописку, а были и те – кто весь футбольный путь посвятил одной команде.

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Кто провел больше всего матчей в УПЛ?

Абсолютным рекордсменом по количеству проведенных поединков в сильнейшей лиге Украины является Александр Шовковский. Действующий наставник Динамо всю свою карьеру играл за "бело-синих" и имеет в своем активе 426 матчей в УПЛ.

Легенда киевлян 233 раза оставлял свои ворота "сухими" в чемпионате. Он выиграл с первой командой Динамо 29 титулов, к которым уже успел добавить чемпионство в роли главного тренера.



Шовковский провел больше всего матчей в УПЛ среди всех игроков / Фото ФК Динамо

Кроме Александра Шовковского лишь трем игрокам покорилась планка 400 матчей в элитном дивизионе Украины. Ее преодолели Олег Шелаев, Вячеслав Чечер и Александр Чижевский.

Что интересно, первые двое имеют сразу три общих клуба в карьере – Заря, Металлург Донецк и Кривбасс. Александр Чижевский не играл ни в одной из этих команд, а наибольшую часть карьеры провел во львовских Карпатах – 261 матч.

Несмотря на такое большое количество поединков, это трио не может похвастаться рядом трофеев. Лишь Олег Шелаев в сезоне-1996/1997 стал победителем Кубка Украины с донецким Шахтером.

Кто сыграл более 350 игр в УПЛ?

В этот список вошли семь футболистов. Александр Горяинов, Сергей Назаренко, Руслан Костышин, Сергей Закарлюка, Александр Грицай, Владимир Чеснаков и Александр Зотов играли исключительно в Украине.

Среди них выделяется легенда Ворсклы Владимир Чеснаков. Он всю свою карьеру провел в полтавском клубе, с которым в сезоне-2008/2009 выиграл Кубок Украины.

Многолетний капитан "бело-зеленых" повесил бутсы на гвоздь в 2024 году. Сейчас он продолжает развивать футбол в родном регионе, занимая должность исполнительного директора Ассоциации футбола Полтавской области.



Чеснаков с единственным трофеем в карьере / Фото ФК Ворскла

Кто еще вошел в топ-15 старожилов УПЛ?

Также в список игроков с наибольшим количеством игр, которые не попробовали себя за пределами украинского чемпионата, попали Андрей Пятов, Сергей Мизин, Виталий Рева и Андрей Кирлик.

Самым титулованным среди них, конечно же, является легенда Шахтера. Бывший вратарь "горняков" 16 лет игровой карьеры посвятил донетчанам, с которыми выиграл 28 трофеев, среди которых особое место занимает Кубок УЕФА-2009.



Андрей Пятов с самым престижным своим трофеем / Фото ФК Шахтер

Рекордсмены УПЛ по количеству матчей, которые не играли в иностранных чемпионатах

Александр Шовковский – 426 матчей Олег Шелаев – 412 Вячеслав Чечер – 410 Александр Чижевский – 400 Александр Горяинов – 391 Сергей Назаренко – 373 Руслан Костышин – 359 Сергей Закарлюка – 356 Александр Грицай – 355 Владимир Чеснаков – 353 Александр Зотов – 351 Андрей Пятов – 344 Сергей Мизин – 342 Виталий Рева – 341 Андрей Кирлик – 331

Отметим, что из действующих игроков единственным, кто пересек отметку в 300 поединков в УПЛ является легенда Ворсклы Игорь Пердута. Он провел в элитном украинском дивизионе 303 матча и с нового сезона будет выступать в составе луганской Зари.

Интересно. Лучшим бомбардиром среди футболистов, которые никогда не играли в иностранных чемпионатах является Андрей Воробей. Он забил 105 голов в Украинской Премьер-лиге, выступая за Шахтер, Днепр, Арсенал и Металлист.

Напомним, что в матче открытии УПЛ-2025/2026 сыграют Колос и Кривбасс. Их очное противостояние состоится 1 августа в Ковалевке и начнется в 15:30 по киевскому времени.