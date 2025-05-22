Они ждали дольше Тоттенхэма: топ-5 клубов, которые не выигрывали еврокубок более 40 лет

Лондонский клуб выиграл свой первый евротрофей с 1984 года. Это позволило ему войти в топ-пятерку команд с самой длинной паузой между титулами на международной арене.

В Лиге Европы определился победитель сезона 2024-2025. В финале, который прошел в Бильбао, Тоттенхэм минимально победил Манчестер Юнайтед благодаря голу Бреннана Джонсона.

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Впервые за 41 год

Для "шпор" это невероятное достижение, ведь команда аж с 2008 года не выигрывала ни одного трофея. Более того, лондонцы не брали еврокубок аж с 1984 года.

Именно тогда Тоттенхэм в последний раз выиграл еврокубок, а именно – Кубок УЕФА. В финале "шпоры" тогда переиграли Андерлехт. Таким образом, пауза лондонцев без титула в Европе составила аж 41 год.

По этому показателю клуб стал лишь пятым! Четыре команды имели более длинную паузу между евротрофеями. 24 Канал представляет рейтинг самых длинных периодов клубов без еврокубков.

Стоит заметить, что в этом рейтинге будут только клубы, которые эту паузу "закрыли", То есть, без условного Динамо, которое после 1986 года не выигрывало евротрофеи в принципе. В расчет берутся следующие еврокубки:

Кубок/Лига чемпионов

Кубок УЕФА/Лига Европы

Лига конференций

Кубок обладателей Кубков

Суперкубок УЕФА

4. Айнтрахт – 42 года (1980 – 2022)

Немецкий клуб выходил в финал КЕЧ в 60-е, однако свой первый евротрофей получил только в 1980-м. В немецком финале Кубка УЕФА франкфуртцы одолели гладбахскую Боруссию благодаря правилу выездного гола (2:3, 1:0).

После этого "орлы" надолго забыли о высоких еврокубковых стадиях. Лишь три года назад Айнтрахт вновь оказался в финале Лиги Европы, турнира-наследника Кубка УЕФА. Соперник выпал не слишком сложный (Рейнджерс), но немцы после 1:1 смогли дожать его только в серии пенальти.

Победа Айнтрахта в Лиге Европы-2022:

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3. Атлетико – 48 (1962 – 2010)

Мадридцы являются одними из главных неудачников в финалах КЕЧ/ЛЧ, проиграв трижды в финалах. Первый же евротрофей для "матрасников" стал Кубок обладателей Кубков, добытый в далеком 1962 году. В финале мадридцы переиграли Фиорентину.

После этого мадридцы долго имели неудачи на евроарене, хоть и заходили далеко. А в 2010-м проклятие снял Кике Санчес Флорес, с которым Атлетико взял первый розыгрыш Лиги Европы. Жертвой в решающем матче стал Фулхэм (2:1).

2. Манчестер Сити – 53 (1970 – 2023)

На удивление многим, но МанСити выигрывал еврокубок еще за много десятилетий до эры шейхов. В 1969-м клуб выиграл Кубок Англии и получил путевку в Кубок обладателей Кубков.

Там команда прошла четырех соперников и переиграла в финале Гурник (2:1). Серия могла прерваться в 2021-м, но тогда Сити уступил Челси в финале.

Впрочем за два года подопечные Гвардиолы таки достигли желанного "ушастого" трофея. Манчестер Сити вышел в стамбульский финал, где минимально переиграл Интер. Этим команда "закрыла" серию из 53 лет без евротрофея.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Интер:

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1. Вест Хэм – 58 (1965 – 2023)

А вот рекорд принадлежит другому представителю АПЛ Вест Хэму. Лондонцы имеют в своем активе лишь три еврофинала, два из них – в 60-70-е годы в Кубке обладателей Кубков. В 1965 году лондонцы выиграли первый свой еврокубок, одолев в финале Мюнхен-1860 (2:1).

Следующего международного титула пришлось ждать почти 60 лет, до создания совершенно нового турнира Лиги конференций. Подопечные Дэвида Мойеса уверенно прошли дистанцию в сезоне 2022-2023 и вырвали в финале победу над Фиорентиной (2:1).

Как Вест Хэм выиграл Лигу конференций: