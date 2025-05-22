В Лізі Європи визначився переможець сезону 2024-2025. У фіналі, який пройшов у Більбао, Тоттенхем мінімально переміг Манчестер Юнайтед завдяки голу Бреннана Джонсона.

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Вперше за 41 рік

Для "шпор" це неймовірне досягнення, адже команда аж з 2008 року не вигравала жодного трофея. Більш того, лондонці небрали єврокубок аж з 1984 року.

Саме тоді Тоттенхем востаннє виграв єврокубок, а саме – Кубок УЄФА. У фіналі "шпори" тоді переграли Андерлехт. Таким чином, пауза лондонців без титулу в Європі склала аж 41 рік.

За цим показником клуб став лише п'ятим! Чотири команди мали довшу паузу між євротрофеями. 24 Канал представляє рейтинг найдовших періодів клубів без єврокубків.

Варто зауважити, що в цьому рейтингу будуть лише клуби, які цю паузу "закрили", Тобто, без умовного Динамо, яке після 1986 року не вигравало євротрофеї в принципі. До розрахунку беруться наступні єврокубки:

Кубок / Ліга чемпіонів

Кубок УЄФА / Ліга Європи

Ліга конференцій

Кубок володарів Кубків

Суперкубок УЄФА

4. Айнтрахт – 42 роки (1980 – 2022)

Німецький клуб виходив у фінал КЄЧ у 60-ті, проте свій перший євротрофей здобув лише у 1980-му. У німецькому фіналі Кубка УЄФА франкфуртці здолали гладбаську Боруссію завдяки правилу виїзного голу (2:3, 1:0).

Після цього "орли" надовго забули про високі єврокубкові стадії. Лише три роки тому Айнтрахт знову опинився у фіналі Ліги Європи, турніру-спадкоємця Кубка УЄФА. Суперник випав не надто складний (Рейнджерс), але німці після 1:1 змогли дотиснути його лише в серії пенальті.

Перемога Айнтрахта у Лізі Європи-2022:

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3. Атлетіко – 48 (1962 – 2010)

Мадридці є одними з головних невдах у фіналах КЄЧ/ЛЧ, програвши тричі у фіналах. Перший же євротрофей для "матрацників" став Кубок володарів Кубків, здобутий у далекому 1962 році. У фіналі мадридці переграли Фіорентину.

Після цього мадридці довго мали невдачі на євроарені, хоч і заходили далеко. А у 2010-му прокляття зняв Кіке Санчес Флорес, з яким Атлетіко взяв перший розіграш Ліги Європи. Жертвою у вирішальному матчі став Фулхем (2:1).

2. Манчестер Сіті – 53 (1970 – 2023)

На диво багатьом, але МанСіті вигравав єврокубок ще за багато десятиліть до ери шейхів. У 1969-му клуб виграв Кубок Англії та отримав путівку до Кубка володарів Кубків.

Саме там команда пройшла чотирьох суперників та переграла у фіналі Гурнік (2:1). Серія могла перерватися у 2021-му, але тоді Сіті поступився Челсі у фіналі.

Втім за два роки підопічні Гвардіоли таки досягли омріяного "вухатого" трофея. Манчестер Сіті вийшов у стамбульський фінал, де мінімально переграв Інтер. Цим команда "закрила" серію з 53 років без євротрофея.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Інтер:

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1. Вест Гем – 58 (1965 – 2023)

А ось рекорд належить іншому представнику АПЛ Вест Гему. Лондонці мають у своєму активі лише три єврофінали, два з них – у 60-70-ті роки у Кубку володарів Кубків. У 1965 році лондонці виграли перший свій єврокубок, здолавши у фіналі Мюнхен-1860 (2:1).

Наступного міжнародного титулу довелось чекати майже 60 років, аж до створення геть нового турніру Ліги конференцій. Підопічні Девіда Моєса впевнено пройшли дистанцію у сезоні 2022-2023 та вирвали у фіналі перемогу над Фіорентиною (2:1).

Як Вест Гем виграв Лігу конференцій: