Команда из Агдама проводит матчи не дома, а в Баку. Тем не менее, Карабах стабильно играет в еврокубках, а в этом году совершил прорыв в Лиге чемпионов, сообщает 24 Канал.
Какой антирекорд установил Карабах?
Подопечные Гурбана Гурбанова впервые прошли в плей-офф, где им в соперники выпал Ньюкасл. Навязать "сорокам" борьбу не удалось, ведь англичане забили Карабаху девять мячей суммарно.
В ответном матче Ньюкасл выиграл со счетом 3:2, но путевка дальше не была под вопросом из-за победы 6:1 в Азербайджане перед этим. В конце концов такой счет второго матча позволил Карабаху установить антирекорд.
Всего в основном этапе Лиги чемпионов клуб из Агдама пропустил 30 голов. По этому показателю Карабах возглавил антирейтинг в истории турнира, который составлял 28 голов.
Рейтинг клубов по пропущенным голам в одном сезоне ЛЧ:
|
СЕЗОН
|
КЛУБ
|
СТРАНА
|
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
|
2025 – 2026
|
Карабах
|
Азербайджан
|
30
|
2001 – 2002
|
Байер
|
Германия
|
28
|
2024 – 2025
|
Зальцбург
|
Австрия
|
27
|
2024 – 2025
|
Слован
|
Словакия
|
27
|
2000 – 2001
|
Андерлехт
|
Бельгия
|
26
|
2002 – 2003
|
Байер
|
Германия
|
26
|
2024 – 2025
|
Фейенорд
|
Нидерланды
|
26
Такое "достижение" имел леверкузенский Байер в сезоне 2001 – 2002. Интересно, что в той кампании немецкий клуб добрался до финала турнира, где уступил Реалу (1:2).
При этом азербайджанцы стартовали еще с квалификации, пропустив там 4 гола в шести играх. Однако подобный рейтинг учитывает лишь голы, пропущенные в основной стадии ЛЧ.
Что известно о сенсационном Карабахе?
- Тем не менее, выступление Карабаха в текущем евросезоне все равно стоит назвать успешным. Команда Гурбанова заняла 22 место в основном этапе Лиги чемпионов.
- Клуб из Агдама добыл 10 очков благодаря победам над Бенфикой, Айнтрахтом и Копенгагеном. Кроме того, азербайджанцы сыграли вничью с Челси.
- Ныне в составе Карабаха выступает украинский вингер Алексей Кащук, который ранее играл за Шахтер. Правда, наш земляк не является игроком основы, но в текущем сезоне уже забил три гола в 28-ми матчах.
- В чемпионате Азербайджана Карабах является безоговорочным грандом, выиграв 11 из 12-ти последних турниров. Правда, ныне клуб идет вторым, отставая от Сабаха на 7 баллов при матче в запасе.