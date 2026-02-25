Команда з Агдаму проводить матчі не вдома, а в Баку. Тим не менш, Карабах стабільно грає в єврокубках, а цього року здіснв прорив у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 Канал.
Який антирекорд встановив Карабах?
Підопічні Гурбана Гурбанова вперше пройшли у плей-оф, де їм у суперники випав Ньюкасл. Нав'язати "сорокам" боротьбу не вдалось, адже англійці забили Карабаху дев'ять м'ячів сумарно.
У матчі-відповіді Ньюкасл виграв з рахунком 3:2, але путівка далі не була під питанням через перемогу 6:1 в Азербайджані перед цим. Зрештою такий рахунок другого матчу дозволив Карабаху встановити антирекорд.
Огляд матчу Ньюкасл – Карабах: дивитися відео
Загалом у основному етапі Ліги чемпіонів клуб з Агдаму пропустив 30 голів. За цим показником Карабах очолив антирейтинг в історії турніру, який становив 28 голів.
Рейтинг клубів за пропущеними голами в одному сезоні ЛЧ:
|
СЕЗОН
|
КЛУБ
|
КРАЇНА
|
КІЛЬКІСТЬ ГОЛІВ
|
2025 – 2026
|
Карабах
|
Азербайджан
|
30
|
2001 – 2002
|
Баєр
|
Німеччина
|
28
|
2024 – 2025
|
Зальцбург
|
Австрія
|
27
|
2024 – 2025
|
Слован
|
Словаччина
|
27
|
2000 – 2001
|
Андерлехт
|
Бельгія
|
26
|
2002 – 2003
|
Баєр
|
Німеччина
|
26
|
2024 – 2025
|
Феєнорд
|
Нідерланди
|
26
Таке "досягнення" мав леверкузенський Баєр у сезоні 2001 – 2002. Цікаво, що у тій кампанії німецький клуб дістався фіналу турніру, де поступився Реалу (1:2).
При цьому азербайджанці стартували ще з кваліфікації, пропустивши там 4 голи у шести іграх. Проте подібний рейтинг враховує лише голи, пропущені в основній стадії ЛЧ.
Що відомо про сенсаційний Карабах?
- Тим не менш, виступ Карабаха в поточному євросезоні все одно варто назвати успішним. Команда Гурбанова посіла 22 місце в основному етапі Ліги чемпіонів.
- Клуб з Агдаму здобув 10 очок завдяки перемогам над Бенфікою, Айнтрахтом та Копенгагеном. Крім того, азербайджанці зіграли внічию із Челсі.
- Нині у складі Карабаха виступає український вінгер Олексій Кащук, який раніше грав за Шахтар. Правда, наш земляк не є гравцем основи, але у поточному сезоні вже забив три голи у 28-ми матчах.
- В чемпіонаті Азербайджану Карабах є беззаперечним грандом, вигравши 11 з 12-ти останніх турнірів. Правда, нині клуб йде другим, відстаючи від Сабаха на 7 балів при матчі в запасі.