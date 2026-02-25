Клуб украинца переписал историю Лиги чемпионов и побил давний рекорд Байера

В Лиге чемпионов 2025 – 2026 началась стадия плей-офф. Одной из главных сенсаций турнира стал азербайджанский Карабах.

Команда из Агдама проводит матчи не дома, а в Баку. Тем не менее, Карабах стабильно играет в еврокубках, а в этом году совершил прорыв в Лиге чемпионов, сообщает 24 Канал.

Какой антирекорд установил Карабах?

Подопечные Гурбана Гурбанова впервые прошли в плей-офф, где им в соперники выпал Ньюкасл. Навязать "сорокам" борьбу не удалось, ведь англичане забили Карабаху девять мячей суммарно.

В ответном матче Ньюкасл выиграл со счетом 3:2, но путевка дальше не была под вопросом из-за победы 6:1 в Азербайджане перед этим. В конце концов такой счет второго матча позволил Карабаху установить антирекорд.

Обзор матча Ньюкасл – Карабах: смотреть видео

Всего в основном этапе Лиги чемпионов клуб из Агдама пропустил 30 голов. По этому показателю Карабах возглавил антирейтинг в истории турнира, который составлял 28 голов.

Рейтинг клубов по пропущенным голам в одном сезоне ЛЧ:

СЕЗОН КЛУБ СТРАНА КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ 2025 – 2026 Карабах Азербайджан 30 2001 – 2002 Байер Германия 28 2024 – 2025 Зальцбург Австрия 27 2024 – 2025 Слован Словакия 27 2000 – 2001 Андерлехт Бельгия 26 2002 – 2003 Байер Германия 26 2024 – 2025 Фейенорд Нидерланды 26

Такое "достижение" имел леверкузенский Байер в сезоне 2001 – 2002. Интересно, что в той кампании немецкий клуб добрался до финала турнира, где уступил Реалу (1:2).

При этом азербайджанцы стартовали еще с квалификации, пропустив там 4 гола в шести играх. Однако подобный рейтинг учитывает лишь голы, пропущенные в основной стадии ЛЧ.

