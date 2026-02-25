Укр Рус
Sport News 24 Футбол Клуб украинца переписал историю Лиги чемпионов и побил давний рекорд Байера
25 февраля, 10:36
5

Клуб украинца переписал историю Лиги чемпионов и побил давний рекорд Байера

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Карабах установил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив 30 голов в основном этапе.
  • Клуб превзойдя предыдущий показатель Байера в сезоне 2001 – 2002.

В Лиге чемпионов 2025 – 2026 началась стадия плей-офф. Одной из главных сенсаций турнира стал азербайджанский Карабах.

Команда из Агдама проводит матчи не дома, а в Баку. Тем не менее, Карабах стабильно играет в еврокубках, а в этом году совершил прорыв в Лиге чемпионов, сообщает 24 Канал.

По теме Буде-Глимт творит сказку в дебютном сезоне: норвежцы сенсационно выбили финалиста Лиги чемпионов

Какой антирекорд установил Карабах?

Подопечные Гурбана Гурбанова впервые прошли в плей-офф, где им в соперники выпал Ньюкасл. Навязать "сорокам" борьбу не удалось, ведь англичане забили Карабаху девять мячей суммарно.

В ответном матче Ньюкасл выиграл со счетом 3:2, но путевка дальше не была под вопросом из-за победы 6:1 в Азербайджане перед этим. В конце концов такой счет второго матча позволил Карабаху установить антирекорд.

Обзор матча Ньюкасл – Карабах: смотреть видео

Всего в основном этапе Лиги чемпионов клуб из Агдама пропустил 30 голов. По этому показателю Карабах возглавил антирейтинг в истории турнира, который составлял 28 голов.

Рейтинг клубов по пропущенным голам в одном сезоне ЛЧ:

СЕЗОН

КЛУБ

СТРАНА

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

2025 – 2026

Карабах

Азербайджан

30

2001 – 2002

Байер

Германия

28

2024 – 2025

Зальцбург

Австрия

27

2024 – 2025

Слован

Словакия

27

2000 – 2001

Андерлехт

Бельгия

26

2002 – 2003

Байер

Германия

26

2024 – 2025

Фейенорд

Нидерланды

26

Такое "достижение" имел леверкузенский Байер в сезоне 2001 – 2002. Интересно, что в той кампании немецкий клуб добрался до финала турнира, где уступил Реалу (1:2).

При этом азербайджанцы стартовали еще с квалификации, пропустив там 4 гола в шести играх. Однако подобный рейтинг учитывает лишь голы, пропущенные в основной стадии ЛЧ.

Что известно о сенсационном Карабахе?

  • Тем не менее, выступление Карабаха в текущем евросезоне все равно стоит назвать успешным. Команда Гурбанова заняла 22 место в основном этапе Лиги чемпионов.
  • Клуб из Агдама добыл 10 очков благодаря победам над Бенфикой, Айнтрахтом и Копенгагеном. Кроме того, азербайджанцы сыграли вничью с Челси.
  • Ныне в составе Карабаха выступает украинский вингер Алексей Кащук, который ранее играл за Шахтер. Правда, наш земляк не является игроком основы, но в текущем сезоне уже забил три гола в 28-ми матчах.
  • В чемпионате Азербайджана Карабах является безоговорочным грандом, выиграв 11 из 12-ти последних турниров. Правда, ныне клуб идет вторым, отставая от Сабаха на 7 баллов при матче в запасе.