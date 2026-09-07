Как стало известно 24 Каналу из собственных источников, трансфер игрока в черновицкий клуб уже решен. Переход футболиста фактически согласован, а официальное оформление сделки ожидается во вторник, 8 сентября.

Дадашов сменит Польшу на Украину

Перед подписанием контракта Дадашов должен пройти медицинское обследование. Азербайджанский нападающий покинул люблинский Мотор в статусе свободного агента

По информации ТаТоТаке, одной из причин ухода футболиста из польского клуба стало его желание получать больше игровой практики.

Дадашов имеет рост 188 сантиметров и выступает на позиции центрального нападающего. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 400 тысяч евро.

До выступлений за Мотор азербайджанец защищал цвета Радомьяка в Польше, а на протяжении карьеры также выступал за английский Вулверхэмптон, швейцарский Грассхоппер, турецкий Анкарагюджю и другие клубы.

От юношеских сборных Германии до Азербайджана

Футбольный путь Дадашова начинался в немецком Айнтрахте из Франкфурта. На юношеском уровне он даже получал вызовы в сборные Германии U-16 и U-17.

На взрослом уровне нападающий решил представлять Азербайджан. За национальную команду Ренат Дадашов уже провел 45 матчей и забил 7 голов.

Теперь форвард постарается помочь Буковине закрепиться в украинской Премьер-лиге. Черновицкий клуб после пяти туров набрал 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ.