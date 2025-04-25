Появилась новая дата реванша Усик – Дюбуа

Второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа перенесли. Он состоится не 12 июля.

The Ring недавно объявили дату второго противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой был запланирован 12 июля на "Уэмбли".

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Новая дата реванша

Бой состоится не 12, а 19 июля, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Место проведения противостояния осталось неизменным. Встреча боксеров запланирована на стадионе «Уэмбли» в Англии.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как «запрещенный». Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.

После реванша с Тайсоном Фьюри «Динамит» бросил вызов Усику и тот согласился на второй бой.

Напомним. IBF обязала Дюбуа провести обязательный спарринг с Чисорой.

Отметим, что в последнем бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Даниэль Дюбуа в феврале 2025 года должен был выйти на ринг с Джозефом Паркером, однако заболел и его заменил Мартин Баколе.