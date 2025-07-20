Как он выехал, бл**ь: Милевский захейтил экс-содноклубника, который посетил бой Усик – Дюбуа

Поединок за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа посетило много звезд спорта и шоу бизнеса. Среди зрителей в зале был бывший вратарь Динамо и сборной Украины Денис Бойко.

Денис Бойко опубликовал в своей социальной сети совместное фото с певицей Надеждой Дорофеевой, которая исполнила гимн Украины перед боем Усик – Дюбуа. Это не понравилось его бывшему партнеру по Динамо Артему Милевскому, пишет 24 Канал.

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Почему Милевский наехал на Бойко?

Милевский возмутился, что Бойко позволили выехать из Украины. Свой гневный спич Артем опубликовал в своем телеграмме.

"Представляю, сколько было бы хейта и комментариев, если бы мы с Алиевым выставили фото с Уэмбли.

Выезжают просто все кому не лень, бл**ь. Вот этот Вася, бл**ь, куда он поехал, бл**ь? Как он уехал, бл**ь?

Поехал джокер всех дурить, всех обманывать, нах. Кому не лень – все ездят. Ну это нормально, бл**ь? Е***ь просто. Сюр", – сказал Милевский.

Комментарий Милевского к фото Бойко с Дорофеевой / скриншот из телеграма

Отметим, что между Милевским и Бойко продолжается давний конфликт. Он возник, когда оба еще играли в киевском Динамо. Артем обвинил Дениса в нечестной игре в карты, назвав его "крысой". Бывшие одноклубники не общаются между собой и даже не здороваются.

Ранее мы сообщали о реакции президента Динамо Игоря Суркиса на победу Александра Усика в бою с Даниэлем Дюбуа.