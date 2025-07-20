Украинский болельщик Марьян Пициль в своем тиктоке опубликовал видео с Тайсоном Фьюри. Звезду мирового бокса он встретил в том момент, когда шел на стадион "Уэмби", пишет 24 Канал.

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Что сделал Фьюри, когда увидел украинский флаг?

Тайсон Фьюри шел на поединок в окружении своих охранников. Когда "Цыганский король" увидел болельщика с украинским флагом, то подошел к нему, схватил за плечи и воскликнул: "Viva Ukraina!".

Видео с украинским болельщиком и Фьюри

Такая неожиданная реакция Фьюри на украинский флаг удивила пользователей соцсетей. Видео с бывшим чемпионом мира собрало сотни тысяч просмотров.

Отметим, что Тайсон Фьюри недавно сильно запятнал свою репутацию. Звездный боксер согласился на приглашение приспешника Путина Умара Кремлева посетить турнир в Турции.

Там "Цыганский король" сделал ряд скандальных заявлений и опубликовал пост с диктатором Путиным. Фьюри признался, что мечтал погулять на Красной площади в Москве.

Поэтому такая искренняя реакция Фьюри на украинский флаг удивила болельщиков.