Український вболівальник Мар'ян Піциль у своєму тіктоці опублікував відео з Тайсоном Ф'юрі. Зірку світового боксу він зустрів у той момент, коли йшов на стадіон "Вембі", пише 24 Канал.

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Що зробив Ф'юрі, коли побачив український прапор?

Тайсон Ф'юрі йшов на поєдинок в оточенні своїх охоронців. Коли "Циганський король" побачив вболівальника з українським прапором, то підійшов до нього, скопив за плечі та вигукнув: "Viva Ukraina!".

Відео з українським вболівальником та Ф'юрі

Така несподівана реакція Ф'юрі на український прапор здивувала користувачів соцмереж. Відео з колишнім чемпіоном світу зібрало сотні тисяч переглядів.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі нещодавно сильно заплямував свою репутацію. Зірковий боксер погодився на запрошення посіпаки Путіна Умара Кремльова відвідати турнір в Туреччині.

Там "Циганський король" зробив низку скандальних заяв та опублікував пост з диктатором Путіним. Ф'юрі зізнався, що мріяв погуляти на Червоній площі у Москві.

Тож така щира реакція Ф'юрі на український прапор здивувала вболівальників.