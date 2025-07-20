Александр Усик не оставил своему сопернику никаких шансов. Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

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Как Суркис поздравил Усика?

Игорь Суркис отметил, что Александр Усик продемонстрировал украинский бойцовский дух и характер. По словам президента Динамо, боксер стал не просто абсолютным чемпионом мира, а также посвятил победу Украине и героям, которые ее защищают.

Суркис подчеркнул, что Усик в очередной раз громко заявил на весь мир об Украине. Спортивный функционер отметил, что Король хевивейта показал патриотизм, несокрушимость, а также вписал свое имя золотыми буквами в историю бокса.

Ваша воля к победе является настоящим примером для представителей всех видов спорта, в том числе для наших футболистов и тренеров,

– сказал Суркис.

Напомним, что Александр Усик досрочно прибил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион в пятом раунде отправил в нокаут британского боксера на глазах у переполненного "Уэмбли".

Ранее сообщали о том, что Александр Усик установил уникальный рекорд в истории бокса. Кроме успехов в хевивейте, украинский чемпион был на вершине крузервейта.