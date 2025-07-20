Олександр Усик не залишив своєму супернику жодних шансів. Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на перемогу абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу "біло-синіх".

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Як Суркіс привітав Усика?

Ігор Суркіс наголосив, що Олександр Усик продемонстрував український бійцівський дух і характер. Зі слів президента Динамо, боксер став не просто абсолютним чемпіоном світу, а також присвятив перемогу Україні та героям, які її боронять.

Суркіс підкреслив, що Усик вкотре гучно заявив на весь світ про Україну. Спортивний функціонер зауважив, що Король хевівейту показав патріотизм, незламність, а також вписав своє ім'я золотими літерами в історію боксу.

Ваша воля до перемоги є справжнім прикладом для представників усіх видів спорту, у тому числі для наших футболістів і тренерів,

– сказав Суркіс.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково прибив Даніеля Дюбуа. Український чемпіон у п'ятому раунді відправив в нокаут британського боксера на очах у переповненого "Вемблі".

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик встановив унікальний рекорд в історії боксу. Окрім успіхів у хевівейті, український чемпіон був на вершині крузервейту.