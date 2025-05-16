Непобедимый боксер оценил шансы Усика и Дюбуа в битве за абсолют

Уже летом Александр Усик вернется на ринг для проведения своего 24-го боя на профессиональном уровне. Его соперником станет обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа.

На кону этой битвы будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился австралийский супертяжеловес Джастин Гуни.

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Прогноз от Гуни

26-летний боксер, который еще не проиграл ни одного боя на профессиональном уровне, сделал свой прогноз на реванш украинца и британца. Он отметил прогресс "Динамита" и считает, что в этом поединке нет фаворита, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

"У Дюбуа есть шансы. Я даю ему 50 процентов. Это всегда 50 на 50, особенно в супертяжелом дивизионе – все решает один удар. А у Даниэля есть тот самый удар, он это уже показывал.

Думаю, каждый раз, когда Даниэль выходит в ринг, он становится лучше с каждым боем. Поэтому, думаю, это будет действительно интересный бой. Будет интересно посмотреть, как Усик вернется после предыдущего поединка, над чем он работал. Там было много контроверсионных моментов", – сказал Гуни.

Справка. Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Впервые они дрались в 2023 году и тогда украинец одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что ранее свой прогноз на предстоящую битву дал бывший чемпион мира Карл Фроч.