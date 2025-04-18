"Остановит с 8 по 12 раунд": экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик провел феноменальный 2024 год, став безоговорочным королем хевивейта. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри и стал первым абсолютом супертяжелого дивизиона в XXI веке.

Сейчас украинцу не хватает только пояса IBF, чтобы снова вернуть этот статус. Им владеет Даниэль Дюбуа и, по инсайдерской информации, команды бойцов уже завершают переговоры об организации очного противостояния, которое должно состояться в июле.

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Прогноз от Беллью

Своим мнением относительно этого поединка поделился бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью, сообщает 24 Канал со ссылкой на bet365. Британец, который закончил карьеру после поражения от Александра Усика, отдал должное "Динамиту", но считает, что украинец снова победит.

"Усик – лучший супертяжеловес в мире. Он, пожалуй, лучший хевивейтер нашей эпохи, вокруг этого больше нет никаких споров. Он удивителен в том, что делает. Дюбуа был потрясающим. Я неоднократно сбрасывал его со счетов, но он возвращался и доказывал, что я ошибаюсь.

Необходимо дать ему возможность, и у него есть шансы, но Усик уже один раз заставил его сдаться. Так почему он не может заставить Дюбуа сдаться еще раз? Сейчас Даниэль находится на той стадии карьеры, когда он справился с большими трудностями и стал более уверенным, чем когда-либо. Но я думаю, что Усик его остановит с 8 по 12 раунд".

К слову. Усик и Дюбуа впервые дрались в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее свой прогноз на реванш между действующими чемпионами мира дал украинский тренер Вячеслав Сенченко.