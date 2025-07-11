Придется вставать с пола, – экс-соперник Усика сделал неожиданный прогноз на бой с Дюбуа

Все меньше времени остается до важнейшего поединка 2025 года, в котором встретятся Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Бывший чемпион мира Тони Белью поделился ожиданиями от реванша.

Британец Тони Белью семь лет назад завершил спортивную карьеру. Известный эксперт тщательно изучил сильные и слабые качества Александра Усика и Даниэля Дюбуа, чтобы поделиться прогнозом, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Как завершится бой Усик – Дюбуа

По мнению Белью, Дюбуа значительно прибавил после первого поединка с Усиком. Чемпион IBF мощно нокаутировал Энтони Джошуа, что подняло его акции в реванше.

"Даниэль сейчас на высоте. Победа над Эй Джеем вывела его на совершенно новый уровень. Это придало ему уверенности. Он очень решительный.

Он даже не будет думать о последнем бое с Усиком – это не останется в его памяти. Он будет сосредоточен на одной цели и будет думать о том, что уже нокаутировал Джошуа на "Уэмбли" и сделает это и с Усиком", – сказал Белью.

Бывший соперник Усика прогнозирует, что украинец окажется в нокдауне. Впрочем, Александр сумеет довести бой до победы.

"Это может быть первый раз, когда Александру Усику придется подниматься с канваса после удара в голову. Я думаю, ему придется вставать с пола. Я думаю, что он переживет бурю и выполнит свою работу.

Я думаю, что Усик нокаутирует Даниэля, вероятно, между восьмым и двенадцатым раундами", – заявил Белью.

Справка. Тони Белью встречался на ринге с Александром Усиком в ноябре 2018 года. Украинец нокаутировал британца в 8-м раунде и стал абсолютным чемпионом крузервейта. После этого поединка Белью объявил о завершении карьеры.

Напомним, что бой между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Первый бой боксеров состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда победителем поединка стал Усик, который нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, какие гонорары получат Усик и Дюбуа за второй поединок.