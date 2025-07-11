Британець Тоні Белью сім років тому завершив спортивну кар'єру. Відомий експерт ретельно вивчив сильні та слабкі якості Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, щоб поділитися прогнозом, пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

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Як завершиться бій Усик – Дюбуа

На думку Белью, Дюбуа значно додав після першого поєдинку з Усиком. Чемпіон IBF потужно нокаутував Ентоні Джошуа, що підняло його акції в реванші.

"Даніель зараз на висоті. Перемога над Ей Джеєм вивела його на абсолютно новий рівень. Це додало йому впевненості. Він дуже рішучий.

Він навіть не думатиме про останній бій з Усиком – це не залишиться в його пам’яті. Він буде зосереджений на одній меті і думатиме про те, що вже нокаутував Джошуа на "Вемблі" та зробить це і з Усиком", – сказав Белью.

Колишній суперник Усика прогнозує, що українець опиниться в нокдауні. Втім, Олександр зуміє довести бій до перемоги.

"Це може бути перший раз, коли Олександру Усику доведеться підійматися з канвасу після удару в голову. Я думаю, йому доведеться вставати з підлоги. Я думаю, що він переживе бурю і виконає свою роботу.

Я думаю, що Усик нокаутує Даніеля, ймовірно, між восьмим і дванадцятим раундами", – заявив Белью.

Довідка. Тоні Белью зустрічався на рингу з Олександром Усиком у листопаді 2018 року. Українець нокаутував британця у 8-му раунді та став абсолютним чемпіоном крузервейту. Після цього поєдинку Белью оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що бій між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Перший бій боксерів відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді переможцем поєдинку став Усик, який нокаутував Дюбуа в 9-му раунді.

Раніше повідомлялося, які гонорари отримають Усик та Дюбуа за другий поєдинок.