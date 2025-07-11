Відомий коментатор та подкастер Джо Роган озвучив ймовірні суми гонорарів за реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Суми вразять вболівальників, пише 24 Канал з посиланням на FREESTYLEBENDER.

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Які гонорари отримають Усик і Дюбуа

Подкастер розсекретив суми гонорарів, які можуть отримати український і британський боксер за результатами реваншу

Ви бачили, скільки заплатять Усикові й Дюбуа? 132 і 71 мільйон! Це просто шалені гроші!

– сказав Роган під час розмови з бійцями UFC Алексом Волкановським і Ісраелем Адесаньєю.

Звідки саме Роган отримав цю інформацію наразі невідомо, і її достовірність під питанням, однак інформація про подібні суми вже фігурувала в мережі раніше.

Цікаво. Нещодавно боксери похизувалися своєю формою за 10 днів до реваншу.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.