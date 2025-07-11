Известный комментатор и подкастер Джо Роган озвучил вероятные суммы гонораров за реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Суммы поразят болельщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на FREESTYLEBENDER.

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Какие гонорары получат Усик и Дюбуа

Подкастер рассекретил суммы гонораров, которые могут получить украинский и британский боксер по результатам реванша

Вы видели, сколько заплатят Усику и Дюбуа? 132 и 71 миллион! Это просто бешеные деньги!

– сказал Роган во время разговора с бойцами UFC Алексом Волкановским и Исраэлем Адесаньей.

Откуда именно Роган получил эту информацию пока неизвестно, и ее достоверность под вопросом, однако информация о подобных суммах уже фигурировала в сети ранее.

Интересно. Недавно боксеры похвастались своей формой за 10 дней до реванша.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.