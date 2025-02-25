Звездный чемпион мира высказался категорически против реванша Усик – Дюбуа: какова причина

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоялся вечер бокса. Во время этого события должны были выйти на ринг Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер для битвы за пояс IBF.

Ожидалось, что победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика. Однако "Динамит" отказался от защиты своего титула из-за инфекционной болезни и сейчас является главным претендентом на битву с украинцем.

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Стивенсон не видит смысла в реванше

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мнением о потенциальном поединке за абсолют между этими бойцами. Американский боксер заявил, что не видит смысла в проведении реванша между ними, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"Реванш Усик – Дюбуа не имеет никакого смысла. Бой нужен из-за того, что британец имеет титул? Я не согласен с этим. Дюбуа должен сначала выйти на ринг против Джозефа Паркера, потому что все стороны готовились именно к этому поединку. Новозеландец заслужил бой за пояс чемпиона. Он не виноват, что его соперник заболел. Зачем пропускать Дюбуа, если тот уже дрался с Усиком?

Он все равно не сможет одолеть украинского боксера. Вообще, я не знаю боксеров, кто может победить Усика. Единственный, кто будет иметь шансы – это Паркер. Меня назовут сумасшедшим, но вы видели, как Джозеф двигается на ринге, у него великолепные боксерские навыки. Остальные боксеры супертяжелого веса медленнее и крупнее, чем Александр. Он легко с такими разберется", – заявил Шакур.

Справка. Усик и Дюбуа дрались в августе 2023 года. Тогда украинец одолел "Динамита" нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что Даниэля Дюбуа на вечере бокса в Эр-Рияде заменил Мартин Баколе. Он срочно прилетел на бой с Джозефом Паркером за день до события, однако не смог навязать борьбу и проиграл техническим нокаутом уже во втором раунде.