Элина Свитолина начала 2026 год с уверенной победы над россиянкой, которая сбежала во Францию

Теннисистка Элина Свитолина провела свой первый матч в 2026 году. Первая ракетка Украины заявилась на турнир категории WTA250 в Окленде.

Всего участие в соревновании принимают 32 теннисистки, среди которых две украинки. Кроме Элины, в Окленде на старт вышла и Юлия Стародубцева, сообщает 24 Канал.

Как Свитолина начала 2026 год?

К сожалению, уроженка Каховки не смогла долго продержаться в Новой Зеландии. Первой ее соперницей стала Кэти Бултер, которая является соседкой Юлии в рейтинге WTA (112 место).

Британка одолела Стародубцеву в двух сетах с одинаковым счетом – 6:3, 6:3. Зато Свитолина смогла порадовать фанатов в первом круге турнира в Окленде.

Судьба свела Элину с россиянкой Варварой Грачевой, которая сменила гражданство и выступает под флагом Франции. Несмотря на проигранную "свою" подачу на старте первого сета украинка смогла отыграться.

Варвара часто ошибалась и позволила Свитолиной выиграть первый сет со счетом 6:3. Второй же получился более убедительным от украинки, ведь она взяла все геймы на подачах Грачевой (6:1).

Это был замечательный матч. Я действительно играла очень хорошо и довольна тем, как смогла проявить себя в первом матче сезона. Иногда старт сезона бывает непростым. После паузы было приятно вернуться и сыграть при этой крутой поддержке трибун в Окленде. У меня было время отдохнуть, перезагрузиться и снова вернуться к хорошему теннису. Я счастлива,

– высказалась Свитолина в интервью BTU.

Таким образом, Элина прошла в 1/8 финала турнира в Окленде. Там она встретится как раз с обидчицей Стародубцевой Кэти Бултер. Матч пройдет в ночь на 9 января.

Какие последние результаты у Свитолиной?