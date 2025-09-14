Нашли мертвым дома: появились детали смерти легенды бокса Хаттона
- Рикки Хаттона, бывшего чемпиона мира, нашли мертвым в его доме в Манчестере.
- Полиция не считает смерть подозрительной, известно о его проблемах с наркотиками, психическим здоровьем и попытках самоубийства.
В боксерском мире произошло трагическое событие. Отошел в мир иной легендарный британский экс-чемпион мира Рикки Хаттон.
О трагическом событии стало известно в воскресенье 14 сентября. Появились новые детали смерти легенды британского и мирового бокса Рикки Хаттона, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.
При каких обстоятельствах умер Хаттон?
Информация о причине смерти Рикки Хаттона пока не разглашается. Известно, что тело бывшего чемпиона мира нашли в его доме в Манчестере, Англия.
Полиция Большого Манчестера сообщила, что они получили вызов примерно в 6:45 утра. Правоохранители не рассматривают неожиданную смерть легендарного Рикки Хаттона подозрительной.
Как сообщает Manchester Evening News, у Рикки Хаттона были проблемы с наркотиками и психическим здоровьем. Известно, что у легенды бокса были попытки самоубийства и ссора с семьей, с которой он помирился после решения личных проблем.
Что известно о Хаттоне?
Профессиональная карьера Рикки Хаттона длилась с 1997 по 2012 год. Британский боксер имел прозвище "Киллер".
Хаттон владел чемпионскими поясами WBA, IBO и IBF в первом полусреднем весе, а также титулами WBA и IBO в полусреднем весе.
В последнем поединке в карьере Рикки Хаттон встречался с Вячеславом Сенченко в 2012 году. Украинский боксер нокаутировал британского "Киллера".
Рикки Хаттон после завершения карьеры работал промоутером и тренером. Легенда бокса также участвовал в различных телепроектах, в частности, в шоу "Танцы на льду".