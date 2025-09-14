У боксерському світі відбулась трагічна подія. Відійшов у засвіти легендарний британський ексчемпіон світу Ріккі Хаттон.

Про трагічну подію стало відомо у неділю 14 вересня. З'явились нові деталі смерті легенди британського та світового боксу Ріккі Хаттона, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

За яких обставин помер Хаттон?

Інформація про причину смерті Ріккі Хаттона наразі не розголошується. Відомо, що тіло колишнього чемпіона світу знайшли в його будинку в Манчестері, Англія.

Поліція Великого Манчестера повідомила, що вони отримали виклик приблизно о 6:45 ранку. Правоохоронці не розглядають несподівану смерть легендарного Ріккі Хаттона підозрілою.

Як повідомляє Manchester Evening News, у Ріккі Хаттона були проблеми з наркотиками та психічним здоров'ям. Відомо, що у легенди боксу були спроби самогубства та сварка з родиною, з якою він помирився після розв'язання особистих проблем.

Раніше повідомляли про те, що помер Шигетоші Котарі після титульного бою у Токіо. 28-річний японський боксер тиждень перебував у комі через отриману травму під час поєдинку.

Що відомо про Хаттона?