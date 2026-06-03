Возвращение Верховена в бокс: определена ближайшая дата

Несмотря на поражение от Александра Усика, голландец Рико Верховен поразил экспертов и болельщиков и заявил о желании продолжать выступления именно в боксе. Вернуться на ринг в ближайшее время ему не удастся.

Технический нокаут, которого Рико потерпел в Гизе, означает, что на некоторое время он отстранен от поединков. Как пишет BoxRec, снова увидеть Верховена в борьбе за пояса мы сможем не раньше середины лета.

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Когда завершается отстранение Верховена?

Согласно правилам международных боксерских организаций, в случае нокаута спортсмен должен быть отстранен от участия в боях сроком на 60 дней, а если поединок закончился досрочно техническим нокаутом, то вернуться на ринг можно не ранее, чем через месяц.

Египетская профессиональная боксерская ассоциация, под наблюдением которой проходил бой Александра Усика и Рико Верховена, действовала в соответствии с определенной процедурой и выдала нидерландцу запрет на участие в боксерских вечерах до 22 июня 2026 года.

Сможет ли Верховен претендовать на звание чемпиона мира в хевивейте?

3 июня стало известно, что две боксерские организации – WBC и WBA – включили Рико Верховена в свои официальные рейтинги в супертяжелом весе. Там он оказался на 8-м и 15-м местах соответственно.

После впечатляющего перформанса против Усика вполне вероятен сценарий, при котором Рико предложат довольно громкий по вывеске бой. Речь шла даже о возможном реванше с Александром, но вряд ли команда украинца заинтересована в повторении этого противостояния.