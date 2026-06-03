Технічний нокаут, якого Ріко зазнав у Гізі, означає, що на певний час він відсторонений від поєдинків. Як пише BoxRec, знову побачити Верховена у боротьбі за пояси ми зможемо не раніше середини літа.

Дивіться також Усика застерегли від реваншу з Верховеном

Коли завершується відсторонення Верховена?

Відповідно до правил міжнародних боксерських організацій, в разі нокауту спортсмен має бути відсторонений від участі у боях терміном на 60 днів, а якщо поєдинок закінчився достроково технічним нокаутом, то повернутися на ринг можна не раніше, ніж через місяць.

Єгипетська професійна боксерська асоціація, під наглядом якої відбувався бій Олександра Усика і Ріко Верховена, діяла відповідно до визначеної процедури і видала нідерландцю заборону на участь у боксерських вечорах до 22 червня 2026 року.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Чи зможе Верховен претендувати на звання чемпіона світу у хевівейті?

3 червня стало відомо, що дві боксерські організації – WBC та WBA – включили Ріко Верховена до своїх офіційних рейтингів у надважкій вазі. Там він опинився на 8-ому та 15-ому місцях відповідно.

Після вражаючого перформансу проти Усика цілком ймовірний сценарій, за якого Ріко запропонують доволі гучний за вивіскою бій. Йшлося навіть про можливий реванш з Олександром, але навряд команда українця зацікавлена у повторенні цього протистояння.