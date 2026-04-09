"Он был мне другом": Ахметов трогательно попрощался с Луческу
- Президент Шахтера Ринат Ахметов и руководители клуба посетили церемонию прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте, отметив его вклад в развитие украинского футбола.
- Мирча Луческу возглавлял Шахтер 12 сезонов, выиграв много трофеев, и неожиданно вернулся в Украину, чтобы возглавить киевское Динамо, где также добился успехов.
Президент Шахтера Ринат Ахметов посетил церемонию прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте. Он отметил личную дружбу с легендарным тренером.
В четверг, 9 апреля, все желающие могли отдать последнюю дань уважения Луческу на Национальном стадионе Бухареста. Руководители донецкого клуба приняли участие в прощальной церемонии, сообщает официальный сайт Шахтера.
Кто из представителей Шахтера приехал на прощание с Луческу?
Вместе с Ринатом Ахметовым на прощании были генеральный директор Сергей Палкин, спортивный директор Дарио Срна и ассистент главного тренера Карло Николини. Они почтили вклад Луческу в развитие украинского футбола и историю Шахтера.
Я пришел попрощаться со своим другом. Это огромная трагедия для всех. Вместе мы выиграли Кубок УЕФА, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков страны. Он был моим другом, и я горжусь нашей дружбой. Я желаю и надеюсь, что вы тоже будете гордиться таким человеком. Он был великим тренером и великим человеком, который прожил счастливую жизнь. Он не мог сидеть без дела, он всегда боролся,
– отметил президент Шахтера.
Делегация киевского Динамо тоже приняла участие в чествовании
Игорь Суркис не смог приехать в Бухарест из-за болезни, однако представители Динамо посетили церемонию прощания.
Мирча – это не только часть истории Динамо, он – часть нашей семьи,
– передает слова президента пресс-служба клуба.
Украинский период работы Луческу
- Румынский специалист возглавил Шахтер в 2004 году и провел во главе "горняков" 12 сезонов. Мирча стал лучший коучем в истории донецкого клуба.
- Луческу выиграл с клубом 8 чемпионств УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны. Главным же трофеем Луческу во главе Шахтера стал Кубок УЕФА в 2009 году.
- Луческу покинул Шахтер в 2016-м, но уже через четыре года вернулся в Украину. Румын неожиданно возглавил Динамо, которое является принципиальным соперником "горняков".
- В киевском клубе тренер отработал три сезона, выиграв по одному чемпионству, Кубке и Суперкубке Украины. Кроме этого, Луческу дважды вывел "бело-синих" в групповой этап Лиги чемпионов.