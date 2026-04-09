"Он был мне другом": Ахметов трогательно попрощался с Луческу

Президент Шахтера Ринат Ахметов посетил церемонию прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте. Он отметил личную дружбу с легендарным тренером.

В четверг, 9 апреля, все желающие могли отдать последнюю дань уважения Луческу на Национальном стадионе Бухареста. Руководители донецкого клуба приняли участие в прощальной церемонии, сообщает официальный сайт Шахтера.

Смотрите также Мировой футбол в слезах из-за Луческу: кто и как отреагировал на смерть Мистера

Кто из представителей Шахтера приехал на прощание с Луческу?

Вместе с Ринатом Ахметовым на прощании были генеральный директор Сергей Палкин, спортивный директор Дарио Срна и ассистент главного тренера Карло Николини. Они почтили вклад Луческу в развитие украинского футбола и историю Шахтера.

Я пришел попрощаться со своим другом. Это огромная трагедия для всех. Вместе мы выиграли Кубок УЕФА, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков страны. Он был моим другом, и я горжусь нашей дружбой. Я желаю и надеюсь, что вы тоже будете гордиться таким человеком. Он был великим тренером и великим человеком, который прожил счастливую жизнь. Он не мог сидеть без дела, он всегда боролся,

– отметил президент Шахтера.

Делегация киевского Динамо тоже приняла участие в чествовании

Игорь Суркис не смог приехать в Бухарест из-за болезни, однако представители Динамо посетили церемонию прощания.

Мирча – это не только часть истории Динамо, он – часть нашей семьи,

– передает слова президента пресс-служба клуба.

