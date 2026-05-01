"Украина в беде": после поражения Шахтера Ринат Ахметов отличился заявлением о войне

Президент Шахтера Ринат Ахметов во второй раз после 12-летнего перерыва посетил матч своей команды – снова в Кракове в Лиге конференций. Бизнесмен после проигрыша Кристал Пэлас прокомментировал условия, в которых команда находится из-за войны в Украине.

По словам владельца "горняков", график команды действительно очень сложный из-за переездов и необходимости играть на евроарене. Однако Ахметов считает, что дончанам "грех жаловаться", пишет "Трибуна".

Что сказал Ринат Ахметов о войне?

Президента Шахтера спросили, не считает ли он, что клуб в этом сезоне достиг даже большего, чем можно было ожидать в тяжелых условиях – хотя мечта о финале Лиги конференций даже после проигрыша в первом матче 1:3 остается актуальной.

Ахметов сначала отметил, что для него лично война длится не только 4 года полномасштабного вторжения, а уже 12 лет, с 2014-го. Он отметил, что Украина выстояла благодаря мужеству и стойкости украинского народа, сильной украинской армии, поддержке всего цивилизованного мира и позиции Президента Владимира Зеленского.

Владелец клуба хочет, чтобы команда своими выступлениями благодарила защитников за возможность играть и радовать Украину.

Что такое сложно? Конечно, сложно, есть сложные графики. Видите, мы сыграли, и сразу ночью уже футболисты едут играть с Динамо. Сыграли с Динамо – сразу надо возвращаться уже играть ответную игру. Мы же хотим все-таки Украину представлять в Европе, всему миру показывать, что Украина в беде, в Украине идет война, Украина – это стойкий мужественный народ, Украина выстояла, Украина победила. Мы должны это показывать – и футболисты это делают, спасибо им за это,

– заявил Ринат Ахметов.

Как возвращение Ахметова на трибуны сказалось на выступлениях Шахтера?

С 2014 года президент не посещал лично игры своего клуба: он отмечал, что сделает только тогда, когда команда вернется на "Донбасс-арену" в Донецке.

Однако после прощания с бывшим тренером "горняков" Мирчей Луческу в Бухаресте Ахметов полетел в Краков на первый матч четвертьфинала Лиги конференций против АЗ Алкмаар. Присутствие президента на трибунах стало для "оранжево-черных" сильной мотивацией: они разгромили нидерландцев 3:0.

На этот раз все сложилось совсем не так успешно, но в своем обращении к команде в раздевалке после матча с Кристал Пэлас Ахметов подчеркнул, что Шахтер вместе в единстве переживает как победы, так и поражения.

Какой календарь ждет Шахтер в ближайшее время?

По информации УПЛ, "Классическое" противостояние с Динамо состоится в это воскресенье, 3 мая, в 18:00. Матч будет принимать стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, поэтому "горнякам" нужно добраться до столицы из Кракова.

После дерби команда отправится в Лондон на ответный матч с Кристал Пэлас, который запланирован на четверг, 7 мая.

Если Шахтер все же попадет в финал Лиги конференций, то сыграет его в немецком Лейпциге на "Ред Булл Арене" 27 мая. Соперником может стать или Райо Вальекано, или Страсбур.

В чемпионате Украины Шахтер лидирует с запасом в 8 очков и имеет шанс попасть в основную стадию Лиги чемпионов следующего сезона напрямую без квалификации.