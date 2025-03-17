Гости одержали победу со счетом 3:2. Полный поединок в их составе провел украинский вратарь Анатолий Трубин.

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Плохая пресса для Трубина

Он пропустил два мяча после двух ударов соперника в створ ворот. После окончания матча португальские журналисты раскритиковали голкипера "орлов", подчеркнув, что он не совершил ни одного сейва, сообщает 24 Канал со ссылкой на A Bola.

"Соперник нанес два удара в створ ворот Трубина и украинец пропустил дважды. Он не смог взять на себя ответственность и спасти свою команду.

Голкипер не делал сейвов, а самое сложное спасение было, когда он поймал мяч с углового на 15-й минуте. Бенфика и все ее игроки усложнили матч, который на бумаге был достаточно легким", – говорится в отчете.

Справка. В нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 38 поединков на клубном уровне. В них он пропустил 40 голов и 16 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что подопечные Бруну Лаже занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии и отстают от Спортинга на три зачетных балла, но имеют одну игру в запасе. Следующий матч Бенфика проведет 28 марта на выезде против Жил Висенте.

Напомним, что сейчас в клубном футболе наступила пауза из-за поединков сборных. Свой вызов в состав национальной команды Украины получил и Анатолий Трубин, который попал в заявку из 25 игроков на матчи против Бельгии.