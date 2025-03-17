Гості здобули перемогу з рахунком 3:2. Повний поєдинок у їх складі провів український воротар Анатолій Трубін.

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Погана преса для Трубіна

Він пропустив два м'ячі після двох ударів суперника у площину воріт. Після закінчення матчу португальські журналісти розкритикували голкіпера "орлів", підкресливши, що він не здійснив жодного сейву, повідомляє 24 Канал із посиланням на A Bola.

"Суперник завдав два удари в площину воріт Трубіна й українець пропустив двічі. Він не зміг взяти на себе відповідальність і врятувати свою команду.

Голкіпер не робив сейвів, а найскладніший порятунок був, коли він спіймав м'яч з кутового на 15-й хвилині. Бенфіка та всі її гравці ускладнили матч, який на папері був досить легким", – йдеться у звіті.

Довідка. У нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 38 поєдинків на клубному рівні. У них він пропустив 40 голів і 16 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що підопічні Бруну Лаже посідають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії та відстають від Спортінга на три залікові бали, але мають одну гру в запасі. Наступний матч Бенфіка проведе 28 березня на виїзді проти Жил Вісенте.

Нагадаємо, що наразі у клубному футболі настала пауза через поєдинки збірних. Свій виклик у склад національної команди України отримав і Анатолій Трубін, який потрапив у заявку з 25 гравців на матчі проти Бельгії.