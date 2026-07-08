Украинская футбольная ассоциация занимается поиском игроков, имеющих право представлять "сине-желтых" благодаря своему происхождению. Одним из таких футболистов стал шотландский нападающий Робби Юр, который в настоящее время демонстрирует высокую результативность в Швеции, сообщает 24 Канал.

Что известно об интересе УАФ к Юру?

Украинская ассоциация футбола связывалась с 22-летним шотландским нападающим Робби Юром, имеющим украинские корни. Об этом футболист рассказал в интервью BBC.

По словам нападающего, представители УАФ связывались с ним неоднократно – как в течение последних нескольких месяцев, так и в прошлом году. В то же время он не намерен торопиться с окончательным решением относительно международной карьеры.

Контакты действительно были. Но я не собираюсь торопиться с принятием решения. Я точно чувствую, что хотел бы играть за Шотландию. Моя цель – однажды сыграть за сборную Шотландии,

– заявил Юр.

Нападающий также подчеркнул, что сейчас сосредоточен прежде всего на выступлениях за клуб, ведь именно успешная игра должна открыть ему двери в национальную команду. Он добавил, что готов начать международную карьеру и через молодежную сборную.

Футболист имеет опыт выступлений за юношескую сборную Шотландии U-19.

Один из лучших бомбардиров сезона

В настоящее время Робби Юр выступает за шведский "Сириус" и проводит лучший отрезок в своей карьере. В 11 матчах текущего сезона нападающий уже забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи, став одним из самых результативных игроков чемпионата.

Право представлять Украину футболист имеет благодаря украинскому происхождению дедушки и бабушки. Несмотря на это, сам Юр пока отдает предпочтение возможности выступать за Шотландию.

Стоит отметить, что в последнее время УАФ активно работает над привлечением футболистов с украинскими корнями. Одним из таких примеров стал Патрик Сикут из английского Питерборо, который уже выступает за юношескую сборную Украины U-19 на чемпионате Европы-2026.