Накануне финальной части Евро-2026 сборная Украины U-19 получила неожиданное подкрепление. В лагерь команды Дмитрия Михайленко прибыл один из самых перспективных молодых футболистов английской системы подготовки, сообщает 24 Канал.

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Что известно о натурализации?

Украинская ассоциация футбола успешно завершила процесс привлечения в ряды сборной 17-летнего Патрика Сикута. Футболист имел право выступать сразу за несколько национальных команд, ведь его мать — украинка, а отец имеет польские корни. Именно поэтому за молодого игрока велась борьба между Украиной и Польшей, сообщает ТаТоТаке.

Еще в мае Сикут получил вызов в сборную Польши U-18, а польская федерация футбола активно работала над тем, чтобы убедить его выбрать именно "бело-красных". Однако в УАФ сумели убедить футболиста и его семью сделать выбор в пользу Украины. В результате Патрик прибыл в расположение юношеской сборной Украины, которая готовится к чемпионату Европы U-19.

Кто такой Патрик Сикут?

Патрик Сикут родился в Лондоне и является воспитанником английского футбола. Молодой полузащитник выступает в системе клуба "Питерборо Юнайтед", который играет в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии. В сезоне 2025/26 он провел около десяти матчей за молодежную и основную команды клуба и отличился забитым мячом.

В начале 2026 года Сикут подписал свой первый профессиональный контракт с "Питерборо". Вскоре после этого он дебютировал за основную команду в матче Лиги 1 против "Викомб Вондерерз", а затем забил свой первый гол на профессиональном уровне в поединке с "Эксетер Сити".

Несмотря на то, что Сикута часто называют вингером, он является универсальным футболистом. Молодой игрок способен действовать на фланге атаки, в центре поля, на позиции атакующего полузащитника и даже в более глубокой роли. Именно эта многофункциональность делает его одним из самых интересных новичков юношеской сборной Украины в преддверии Евро-2026.

Что известно о выступлении сборной Украины U-19 на Евро-2026?

Главный тренер команды U-19 Дмитрий Михайленко определился с футболистами, которые будут представлять страну на континентальном первенстве в Уэльсе, сообщает сайт УАФ.

В расширенную заявку вошли 22 игрока — на двух больше, чем позволяет окончательная заявка на турнир.

Среди вызванных игроков – двое натурализованных. Помимо Сикута место в украинской команде получил 19-летний опорный полузащитник Сергей Игнатков из "Бойсни" (Сараево).

Чемпионат Европы среди 19-летних стартует 28 июня и продлится до 11 июля. Украина будет выступать в группе В вместе с Хорватией, Италией и Сербией.