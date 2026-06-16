Напередодні фінальної частини Євро-2026 збірна України U-19 отримала несподіване підсилення. До табору команди Дмитра Михайленка прибув один із найперспективніших молодих футболістів англійської системи підготовки, передає 24 Канал.

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Що відомо про натуралізцію?

Українська асоціація футболу успішно завершила процес залучення до лав збірної 17-річного Патріка Сикута. Футболіст мав право виступати одразу за кілька національних команд, адже його мати є українкою, а батько має польське коріння. Саме тому за молодого гравця точилася боротьба між Україною та Польщею, повідомляє ТаТоТаке.

Ще у травні Сикут отримував виклик до збірної Польщі U-18, а польська федерація футболу активно працювала над тим, щоб переконати його обрати саме "біло-червоних". Проте в УАФ зуміли переконати футболіста та його родину зробити вибір на користь України. У результаті Патрік прибув до розташування юнацької збірної України, яка готується до чемпіонату Європи U-19.

Хто такий Патрік Сикут?

Патрік Сикут народився у Лондоні та є вихованцем англійського футболу. Молодий хавбек виступає в системі клубу Пітерборо Юнайтед, який грає в Лізі 1 – третьому за силою дивізіоні Англії. У сезоні-2025/26 він провів близько десяти матчів за молодіжні та основну команди клубу й відзначився забитим м'ячем.

На початку 2026 року Сикут підписав свій перший професійний контракт із Пітерборо. Незабаром після цього він дебютував за головну команду в матчі Ліги 1 проти Вікомб Вондерерз, а згодом забив свій перший гол на професійному рівні у поєдинку з Ексетер Сіті.

Попри те, що Сикута часто називають вінгером, він є універсальним футболістом. Молодий гравець здатний діяти на фланзі атаки, в центрі поля, на позиції атакувального півзахисника та навіть у більш глибокій ролі. Саме ця багатофункціональність робить його одним із найцікавіших новачків юнацької збірної України напередодні Євро-2026.

Що відомо про виступ України U-19 на Євро-2026?

Головний тренер команди U-19 Дмитро Михайленко визначився з футболістами, які представлятимуть країну на континентальній першості в Уельсі, повідомляє сайт УАФ.

До розширеної заявки увійшли 22 гравці – на два більше, ніж дозволяє остаточна заявка на турнір.

Серед викликаних гравців – двоє натуралізованих. Окрім Сикута місце в українській команді отримав 19-річний опорний півзахисник Сергій Ігнатков з бойснійського Сараєво.

Чемпіонат Європи серед 19-річних стартує 28 червня і триватиме до 11 липня. Україна виступатиме у квартеті В разом із Хорватією, Італією та Сербією.