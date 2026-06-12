В Казахстане не верят Михаилу Мудрику. О перспективах спортсмена высказался известный журналист Дидар Есемов, слова которого цитирует Sports24.kz.

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Что говорят о Мудрике?

Казахстанский журналист отметил, что четырехлетняя дисквалификация значительно испортит украинскому вингеру карьеру в футболе.

Мудрик буквально похоронил свою карьеру в Англии этим делом с допингом. Непонятно, как долго продлится вся эта дисквалификация и вся эта история. Так что в перспективы Мудрика в Челси я тоже не сильно верю, – цитирует Есемова Sports24.kz.

Отметим, что не все футбольные деятели критикуют Михаила. Например, в мае его поддержал партнер по Челси Энцо Фернандес.

Что известно о допинг-скандале Мудрика?

Напомним, что Михаил отбывает дисквалификацию с декабря 2024 года, когда ему было предъявлено обвинение в употреблении запрещенного препарата мельдония. Одна из проб украинца оказалась положительной.

Дисциплинарные органы английского футбола рассматривали дело Мудрика практически полтора года. В итоге там подтвердили худший сценарий: Михаил должен провести вне футбола четыре года.

Мудрик не смирился с столь длительной дисквалификацией. Сейчас он обжалует это решение в Спортивном арбитраже в Лозанне.