По информации TuttoSport, форвард может перейти в Ювентус. Сообщается, что именно этот клуб рассматривается как новый для игрока.

Возможен ли переход Левандовского в Ювентус?

37-летний поляк готов присоединиться к туринскому клубу, если "бьянконери" попадут в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Сейчас Левандовский рассматривает Ювентус как наиболее привлекательный и реалистичный вариант в случае своего ухода из Барселоны свободным агентом. Туринцы сейчас занимают четвертое место в Серии А за четыре тура до завершения чемпионата.

Барселона предложила Левандовскому продлить контракт, который будет действовать до 30 июня 2026 года, с сокращением зарплаты вдвое, но футболист отказался рассматривать такое предложение.

Агент игрока Пини Захави уже провел переговоры с Ювентусом и договорился о годовом контракте с зарплатой 6 миллионов евро плюс бонусы.

Что известно о Роберте Левандовском?

В составе Барселоны стал чемпионом Испании и сразу получил трофей Пичичи как лучший бомбардир Ла-Лиги.

В марте 2026 года он отметился сотым голом за клуб.

Мировую славу получил, играя за Боруссию и Баварию, став десятикратным чемпионом Германии.

В 2020 году ФИФА признала его лучшим игроком мира.

Держит рекорд Бундеслиги по количеству голов в одном сезоне (41 гол) и прославился своим "пента-триком" – пять голов за девять минут в матче против Вольфсбурга.

Как сообщает сайт Барселоны, Левандовский начал футбольный путь в Легии, а профессиональную карьеру стартовал в 2006 году в молодежных командах Знича с Прушкова, где дважды становился лучшим бомбардиром.

От своего дебюта в 2008 году Левандовский стал самым результативным игроком в истории сборной Польши, обойдя Влодзимежа Любанского, который оказался на втором месте.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре он забил свой первый гол на турнире и помог Польше выйти из группового этапа, а турнир для команды завершился поражением от Франции в 1/8 финала.